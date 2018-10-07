"الأورمان" الانتهاء من المرحلة الثالثة من مستشفى الأقصر في مايو المقبل



وأشار "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن المرحلة الثالثة من المستشفى الجاري إنشائها على مساحة 27 ألف متر، وستضم معهد تمريض، ومركز بحثي، بالإضافة إلى غرف عمليات.



وأعلن الانتهاء من إنشاءات الجزء الثالث من المستشفى في شهر مايو القادم، وستصل تكلفة الانشاءات إلى 700 مليون جنيه.





قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، إن مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر لا تقدم فقط العلاج لأهل الصعيد، بل تقدم الخدمة لكل المحافظات المجاورة.