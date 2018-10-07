ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"الأورمان" الانتهاء من المرحلة الثالثة من مستشفى الأقصر في مايو المقبل

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:24 ص
الأورمان الانتهاء من المرحلة الثالثة من مستشفى الأقصر في مايو المقبل
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، إن مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر لا تقدم فقط العلاج لأهل الصعيد، بل تقدم الخدمة لكل المحافظات المجاورة.

وأشار "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن المرحلة الثالثة من المستشفى الجاري إنشائها على مساحة 27 ألف متر، وستضم معهد تمريض، ومركز بحثي، بالإضافة إلى غرف عمليات.

وأعلن الانتهاء من إنشاءات الجزء الثالث من المستشفى في شهر مايو القادم، وستصل تكلفة الانشاءات إلى 700 مليون جنيه.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
13:00
-
آرسنال
ساوثهامتون
-
x
15:15
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
17:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
ريال بيتيس
فالنسيا
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
15:00
-
فيورنتينا
ميلان
-
x
15:00
-
كييفو فيرونا
نابولي
-
x
18:00
-
ساسولو
سبال
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
لايبزيج
-
x
18:00
-
نورنبيرج
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
15:00
-
طلائع الجيش
وادي دجلة
-
x
18:00
-
سموحة
الأهلي
-
x
21:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ليون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/7/2018 7:30:05 AM