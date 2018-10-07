جودة HD.. مشاهدة مباراة liverpool الآن | مباراة ليفربول (محمد صلاح) الدوري الإنجليزي | بي إن سبورت مباراة ليفربول HD

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يضرب ليفربول ومانشستر سيتي موعدا جديدا في البطولة الأقوى في العالم، فبعد أن خطف مانشستر سيتي اللقب من ليفربول في الأسابيع الأخيرة، تعود الآمال للريدز لتحقيق البطولة الغائبة.
وخسر سيتي مرتين على أرض فريق المدرب يورغن كلوب الأولى 4-3 في الدوري الممتاز والثانية 3-صفر في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
واستمتعت الجماهير بالمباراتين وتنتظر مواجهة أخرى حماسية يوم الأحد.
مسيرة حافلة لفريق مانشستر سيتي وليفربول منذ انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018-2019:
ولم يخسر الفريقان في الدوري هذا الموسم إذ انتصر كل منهما ست مرات بالإضافة إلى التعادل في مناسبة واحدة ولدى كل منهما 19 نقطة لكن فريق المدرب بيب جوارديولا يأتي في الصدارة بفارق الأهداف.
وتركت الطريقة التي انتصر بها ليفربول بالتفوق على دفاع سيتي بالضغط العالي وسرعة لاعبي الهجوم الانطباع أن الفريق ربما يعرف جيدًا كيف يتفوق على منافسه.
وقال فينسن كومباني قائد سيتي “نريد الفوز في تلك المباريات. (المنافس) يقدم أداءً جيدًا ويلعب باستاد أنفيلد ونعلم أنها ستكون مواجهة صعبة لنا.
“لكن أعتقد أن سيتي أظهر في الماضي أنه جاهز لهذه المواجهات”.
وفي يناير/ كانون الثاني تقدم ليفربول 4-1 قبل أن يقلص سيتي الفارق إلى هدف واحد في آخر عشر دقائق وهز خط هجوم ليفربول، المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، الشباك.
لكن هجوم الفريق القادم من منطقة مرسيسايد لا يقدم الأداء ذاته مثل الموسم الماضي ويفتقر صلاح للدقة لكن شيردان شاكيري ودانييل ستوريدج، الذي أحرز هدفًا مذهلًا ليمنح ليفربول التعادل مع تشيلسي قرب النهاية، يمثلان خيارين جيدين لكلوب من على مقاعد البدلاء.
وظهر ليفربول بشكل أقوى في الدفاع من الموسم الماضي ولديه العديد من الحلول في خط الوسط بوجود نابي كيتا وفابينيو.
ويملك الفريقان حارسين برازيليين يمكن لكل منهما اللعب بقدمه إذ جلب أليسون إلى ليفربول بعض الإمكانات التي استفاد منها سيتي بوجود إيدرسون.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية يوم الأحد المقبل، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.