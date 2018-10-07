المنتخب السعودي يبدأ استعداداته للدورة الرباعية اليوم

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، معسكره الإعدادي في الرياض، ويستمر حتى 15 من أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019.





ومن المقرر أن يجري المنتخب السعودي مساء غدٍ حصته التدريبية المغلقة بقرار المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد.



