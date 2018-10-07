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"مياه أسيوط": حل مشاكل الخدمة في قرى المحافظة قبل الصيف المقبل

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:41 ص
مياه أسيوط: حل مشاكل الخدمة في قرى المحافظة قبل الصيف المقبل
مياه الشرب
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هدى عبدالرازق
 
عقب محسن الحسيني، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب بأسيوط، على شكاوى أهالي بعض قرى أسيوط من مياه الشرب، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ محطات مياه لحل مشاكلهم.

وأشار "الحسيني" خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه قبل فصل الصيف المقبل سيكون تم حل مشكلة مياه الشرب في قرى النواورة والعتمانية بأسيوط.

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