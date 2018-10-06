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العربي الكويتي يرحب باللعب في الدوري السعودي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:59 م
العربي الكويتي يرحب باللعب في الدوري السعودي
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عمر عبدالعزيز
 
رحب مسؤولو ومشجعي النادي العربي الكويتي أمنية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودي، بتواجد ناديهم في الدوري السعودي، مطالبين بتحول الأمنية إلى واقع.

وأبدى نجوم كبار ساهموا في إنجازات الفريق الأخضر الكويتي خلال الأعوام الماضية بمشاركة ناديهم لما فيها من مردود إيجابي على ناديهم في حال المشاركة.

ويمتلك الفريق العربي جماهيرية كبيرة تسانده برغم ابتعاده عن منصات التتويج لسنوات طويلة، واستطاعت هذه الجماهير رسم صورة جميلة على المدرجات عندما يكون الفريق الكروي في أفضل حالاته.
المزيد عن: تركي آل الشخ النادي العربي الكويتي الدوري السعودي للمحترفين
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