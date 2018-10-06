العربي الكويتي يرحب باللعب في الدوري السعودي

رحب مسؤولو ومشجعي النادي العربي الكويتي أمنية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودي، بتواجد ناديهم في الدوري السعودي، مطالبين بتحول الأمنية إلى واقع.





وأبدى نجوم كبار ساهموا في إنجازات الفريق الأخضر الكويتي خلال الأعوام الماضية بمشاركة ناديهم لما فيها من مردود إيجابي على ناديهم في حال المشاركة.



