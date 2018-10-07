حالة الطقس اليوم الأحد 7/10/2018 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الأحد، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.





حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





الطقس فى الأردن





نهارا:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الى حارة نسبياً وجافة فترة العصر، مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.





في خليج العقبة: - الرياح:

شمالية، معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-15 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.





ليلاً:

تكون الأجواء لطيفة ورطبة في مختلف المناطق، وتميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة، ويتوقع تشكل الضباب الخفيف بعد منتصف الليل في الجبال العالية شمال وجنوب المملكة، ووتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.





الطقس فى فلسطين