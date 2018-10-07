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"الأعلي للأثار" : زيارة ميلانيا ترامب للأهرامات تؤكد أن مصر آمنة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:15 ص
الأعلي للأثار : زيارة ميلانيا ترامب للأهرامات تؤكد أن مصر آمنة
ميلانيا ترامب
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رقية جمال
 
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ميلانيا ترامب، سيدة أمريكا الأولى زارت الإهرامات اليوم، وكان وزراء الآثار والسياحة في استقبالها، وأبدت إعجابها التام بالآثار المصرية، وأبدت تعجبها بتواصل الاكتشافات الأثرية في مصر بع تأكيده لها أن هناك 60% من الآثار المصرية مازالت في باطن الأرض.

وأضاف "وزيري" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن وزير الآثار وجه لها الشكر على زيارتها، وطالبها بتكرارها، موضحًا أن هناك اكثر من 300 قناة عالمية أمريكية واوروبية تناولت الزيارة بشكل رائع، معقبًا:"لو عملنا دعاية بمليارات الدولارات لما استطعنا تحقيق ذلك بأن تتحدث 300 قناة عالمية عن الأهرامات".

وتابع أن زيارة ميلانيا ترامب، هامة جدًا ولها ثقلها السياسي والعالمي، وهي أبلغ رد وتأكيد على أن مصر آمنه.
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