الطالع الفلكى الأحد 7/10/2018..قُدْرَة عِفرِيت!

**القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الثالثة و10 دقائق فجر غدٍ الإثنين بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الخامسة و20 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الصّرفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





*اليوم 27 تُوت قبطى، 7 تشرين أوّل رُومى، 27 مُحرّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - ثلاثة لا تطلبها منّى ، أن أقتل رجلاً ، أن أحيى المَوْتَى ، أو أن أجعل فتاة تُحبّك.(عفريت المصباح من فيلم كارتون علاء الدين-1992)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد ينتقل لبُرج الميزان - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

إنتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من بُرج العذراء لبُرج الميزان فى التاسعة و15 دقيقة صباح أمس السبت على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان، وسوف يظل فيه لينتقل لبُرج العقرب فى الخامسة و 15 دقيقة مساء 26 أكتوبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة...

(الشمس) ----- فى العذراء.(تنتقل للميزان فى 17 أكتوبر)

(عطارد) ----- فى الميزان.(ينتقل للعقرب 26 أكتوبر)

(الزّهرة) ----- فى الميزان.(تنتقل للعقرب فى 1 يناير 2019)

(القمر) ------ فى الأسد.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 6 نوفمبر)

(زُحل) ------- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير 2020)

(المُشترى)--- فى الميزان.(ينتقل للعقرب فى 11 أكتوبر 2018)





عطارد الإعلامى والطبيب عفريت السّرعة ينطلق ليدخل برج الميزان بأقصى ما لديه من سرعة بقوّة ونشاط لبرج الحُبّ ليقوم بعمل كافة صورالإتصال ومدّ جسور المحبّة وبأسلوب مُنمّق مع عروسة/عريس المُستقبل،لكن الحذر واجب من مُتحذلق كَلَمَنجِى ماهر فى إنتقاء الكلمات بإمكانه نَتْشْ ما يرغب بعد تشغيل الإسطوانات ثم الإفلات بسرعة الرّيح بعد لعق العسل (عطارد كوكب الإتصال وَ الإنفصال) لتبكى بعدها الزّهرة حظّها العاثر (الزهرة تحكم بُرجَىْ الميزان والثّور وتتواجد فى الميزان وفى حالة التشويش بسبب بطء سرعتها الطبيعية).





من وجهة نظر إيجابيّة فهى فرصة لغزو السوق بمُنتجات التجميل ، إعادة تقديم فنان أو فنانة بصورة جديدة، إرجاع مُطلقة لعصمة زوجها أوترميم التصدّع بزيجة توشك على الإنهيار على يد شخص/عطارد يمتاز بالخفة والشطارة والعفرتة حاذق ماهر فصيح اللسان،سمير صبرى/عطارد بشطارة تمكّن من إصلاح الجسور بين شقيقته نجلاء فتحى و زوجها محمود ياسين بفيلم حب وكبرياء وبمهارة العفاريت تمكّنت ثريّا فخرى من تبرئة شادية وردّها لعصمة زوجها كمال الشنّاوى بفيلم عش الغرام ، فحص التفاصيل لمعرفة العيوب الواردة والتى من الضرورات القصوى معرفتها فهكذا فعلت مارى مُنيب مع لبنى عبد العزيز بفيلم هذا هو الحب ، مهارة عطارد فى توفير الدقّة بإمكانها إنقاذ عروسة من مصير فاتن حمامة بفيلم الزوجة العذراء.





عطارد نبيه يحكم العمليات العقلية وسوف يفحص كلا العريسيْن لتوضيح العيوب قبل المزايا فالهُدْهُد الفصيح تمكّن من وصف عروس من سَبَأ لعريس من القدس بدقّة دون رتوش زيادة أو نقصان، بإمكانه توفير البيئة/المكان والفرصة اللازمة لعمل جلسة التعارف اللازمة ، فتاة أعجبتك على قارعة الطريق لن تتمكن من التواصل معها فلابد من ظروف مُواتية للتعارف ، تتوقف قدرة العفريت عطارد من مهارات السّرعة وتوفير المعلومات ومكان التعارف عند هذا الحدّ ، أما العمليّات القلبيّة من قٌبُول وكيمياء التناغم بين العريسين فلا قدرة له عليها.





*إن كُنت من عُشّاق الزّمن الجميل

فأنت مدعوّللإحتفال بذكرى ميلاد أيقونة السّينما العربيّة الفنانة نعيمة عاكف وقرينها الفلكى المُوسيقار بليغ حمدى رَحِمَهُما الله ، توفّت نعيمة عاكف بعمر 36 سنة أمّا بليغ حمدى فقد توفّىَ بعمر61 ، لاتبخل عليهما بِالفَاتِحَة.





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم نعيمة عاكف مع التنبيه أنها لا تعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(قطّة مُشَاكِسة/مُشَاغِبَة)،(المَلِكَة بَاشَاه)،(قفّاز يَد)،(خزانة أموال)،(سريع الحركة)، (بَرَكَة)،(القمح)،(سُكّر)،(أوَزّة بيضَاء)،(آيس كريم).





الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم بليغ حمدى مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(نارٌ وثلج)،(مرسيدس بنز)،(عائلة مَلَكِيّة)،(بُولْتَرْجَايْسْتْ/عفريت مُشاغب غير مُؤذى)،(صيف الحُبّ)،(رائع/مُدهش)،(مَزَاجِى/مُتقلّب المَزَاج)،(لَكَ مَاسألت/لَكَ ما تَمَنّيْت)،(كارت العشّاق/من التاروت).





إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: إظهارك لرغبة التملّك مع الحبيب قد تكون مُفرحة للبعض ومُنفّرة للبعض الآخر، أترك مساحة للحبيب للتنفّس بدلاً عن فورة غضب واردة.





برج الثور: عليك تنظيف ذاكرتك من كل المشاعروالذكريات السلبيّة التى حدثت لك فى الماضى لتُفسِحَ مكاناً لجمال الحاضر، إضحك للدّنيا تضحَكْلَكْ.

برج الجوزاء: إن أردت حل مشكلة عاطفيّة فعليك الإهتمام بأصغر التفاصيل وأكثرها تفاهة، إنْتَقِ ألفاظك مع الآخرين، لسانك حصانك.





برج السّرطان: لست تفتقر لعلم وفنّ إدارة الوقت ومع ترتيبك للأولويّات تتمكن من من إنجاز القائمة بأكملها، وأنت من تحدّد أولوياتك لنفسك.





برج الأسد: تأكد من وجود إطار إحتياطى ووقود كافى لسيارتك ، موبيالك مشحون ، لتكون أكثر إطمئناناً أثناء زيارة واردة لك لأحد الضواحى البعيدة نسبياً.





برج العذراء: تعلّمك لغة جديدة فى المساء أثناء وقت الفراغ لها مردود مُثمر على مهنتك ، رغم أن الثمرة قد تكون بعيدة الأجل.





برج الميزان: فاقد الشيئ لايُعطيه، تذكر هذا المبدأ عند سعيك لخدمة الآخرين وأنت فى نفس الوقت مُهمل لواجباتك المنزليّة ،التوازن إسم برجك فاسْعَ لتحقيقه.





برج العقرب: الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غيركلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك،يوم مناسب لمُساعدة مُحتاج.





برج القوس: العاطفة تشوش التفكير السليم والحكم الصائب وعليك أن تكون منطقيّاً قدر إمكانك ،عضلة القلب ليست ماكينة حديدية لتتحمل كل هذا الإنفعال.





برج الجدى: الإحتمالات لمقابلتك لنصابين بياعين كلام واردة،ليس كل ما يلمع ذهباً ،هذا ينسحب على المساحيق الجميلة من الخارج فقط أو البذلات اللامعة.

برج الدّلو: النقود ليست بهذه الأهمية عند مقارنتها بصديق فى ورطة، لا تُحمّل نفسك فوق طاقتها لكن على الأقل بإمكانك حل جزء من المشكلة، بمشيئة الله تَعَالى.