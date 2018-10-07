زي النهاردة بتاريخ 7-10-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 7-10-2018





أحــــــــــــداث





1918 - سقوط مدينة بيروت التي كانت تحت سيطرة العثمانيين في أيدي الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى.





1919 - تأسيس شركة الطيران الملكية الهولندية والتي تعتبر من أقدم شركات الطيران العاملة في العالم.





1949 - كرد فعل عن قيام جمهورية ألمانيا الفدرالية في القسم الغربي من ألمانيا، أعلن رسميًا عن قيام جمهورية ألمانيا الديموقراطية في القسم الشرقي منها.





1950 - الجيش الصيني يغزو إقليم التبت ويقضي على الحكم الذاتي والحركة الإنفصالية في الإقليم.





1951 - إقرار الدستور الليبي من قبل الجمعية الوطنية الليبية بمدينة بنغازي، وإعلان تأسيس المملكة الليبية المتحدة تحت تاج الملك محمد إدريس السنوسي.





1951 - رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس يتفق مع أقطاب حكومته على إلغاء «معاهدة 1936» و«معاهدة الحكم الثنائي للسودان» الموقعة عام 1899 مع بريطانيا.





1959 - عبد الكريم قاسم يتعرض لمحاولة اغتيال على يد حزب البعث.





1960 - انضمام نيجيريا للأمم المتحدة.





1970 - إجلاء 30000 مستوطن إيطالي عن ليبيا بعد قيام الثورة التي قادها معمر القذافي في 1 سبتمبر 1969، وكان هؤلاء قد تم توطينهم في ليبيا من قبل النظام الفاشيستي في إيطاليا الذي حكم بين عامي 1922 - 1943.





1971 - انضمام سلطنة عمان للأمم المتحدة.





1981 - مجلس الشعب المصري يوافق على ترشيح نائب الرئيس محمد حسني مبارك لمنصب الرئيس خلفًا للرئيس محمد أنور السادات وذلك بعد يوم من اغتياله.





1990 - الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم يتولى الحكم في إمارة دبي خلفًا لوالده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.





2001 - الولايات المتحدة تبدأ بشن عملية عسكرية على أفغانستان وذلك بسبب رفض حكومة طالبان تسليم أسامة بن لادن المتهم الأول في هجمات 11 سبتمبر.





2003 - الممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيجر يفوز بمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.





2011 - منح جائزة نوبل للسلام لرئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف و«لمسؤولة حركة السلام في أفريقيا» ليما غبوي وللصحافية والناشطة السياسية اليمنية توكل كرمان وذلك تقديرًا لنضالهن السلمي من أجل سلامة وحقوق النساء ولمشاركتهن في جهوز بناء وتحقيق السلام.





2013 - جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لسنة 2013 منحت لكل من جيمس روثمان وراندي شيكمان وتوماس سودهوف.





2014 - إيسامو أكاساكي وهيروشي أمانو وشوجي ناكامورا يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء لسنة 2014.





2015 - جائزة نوبل في الكيمياء تُمنح مثالثة بين السويدي توماس ليندال والأمريكي بول مودريتش والتركي الأمريكي عزيز سانجار وذلك لأبحاثهم في مجال ترميم الـ DNA.





2016 - الإعصار ماثيو يضرب 6 دول في غرب الأطلنطي ويتسبب في مصرع 850 شخصاً، والولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في 3 ولايات.





2016 - الإعلان عن فوز الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بجائزة نوبل للسلام لعام 2016 عن اتفاق السلام التاريخي بين الحكومة الكولومبية والمتمردين المسلحين.





مــــــــواليــــــــــد





1885 - نيلس بور، عالم فيزياء دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1922.





1900 - هاينريش هيملر، وزير الأمن والقوات الخاصة في ألمانيا النازية.





1916 - ببا عز الدين، ممثلة وراقصة شرقية مصرية.





1918 - أسد الله موسوي ماكوئي، معلم وعالم اجتماع ومؤرخ وسياسي إيراني.





1921 - رايموند غويثالس، حارس مرمى ومدرب كرة قدم بلجيكي.





1928 - علي كافي، رئيس الجزائر.





1929 - نعيمة عاكف، ممثلة مصرية.





1931 - بليغ حمدي، ملحن مصري.





1931 - ديزموند توتو، كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق حائز على جائزة نوبل للسلام عام 1984.





1934 - أميري بركة، كاتب أمريكي.





1939 - هارولد كروتو، عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1996.





1952 - فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الإتحادية.





1965 - كميكو واتانابي، ممثلة أداء صوتي يابانية.





1967 - توني براكستون، مغنية أمريكية.





1971 - إسماعيل أورزايز، لاعب كرة قدم إسباني.





1973 - ديدا، حارس مرمى كرة قدم برازيلي.





1973 - سامي هيبيا، لاعب كرة قدم فنلندي.





1976 - جلبرتو سيلفا، لاعب كرة قدم برازيلي.





1976 - سانتياغو سولاري، لاعب كرة قدم أرجنتيني.





1982 - مجيد بوقرة، لاعب كرة قدم جزائري.





1982 - جيرمين ديفو، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1982 - روبي جينيبري، لاعب كرة مضرب أمريكي.





1986 - غونار نيلسين، لاعب كرة قدم من جزر فارو.





1987 - بدر الشرقاوي، ممثل كويتي.





1987 - جيريمي بروكي، لاعب كرة قدم نيوزلندي.





1987 - سام كويري، لاعب كرة مضرب أمريكي.





1988 - دييغو كوستا، لاعب كرة قدم إسباني.





1990 - سباستيان كواتيس، لاعب كرة قدم أوروغوياني.





1991 - جانغ ييشينغ، مغني وراقص صيني





1994 - كارمن سليمان، مغنية مصرية.





وفيــــــــات





1849 - إدغار آلان بو، شاعر وقصصي أمريكي.





1926 - إميل كريبلن، طبيب نفسي ألماني.





1935 - أسد الله الزنجاني، فقيه ومؤلف مسلم عراقي-إيراني.





1967 - السير. نورمان إنجيل، سياسي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1933.





1990 - الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي.





1994 - نيلس يرني، عالم دنماركي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1984.





2010 - محمد مساعد الصالح، محامي وكاتب كويتي.





أعيـــــــاد ومنـــــــــاسبــــــــــات





يوم الملحنين في البرازيل.