أون لاين اليوم | بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي | مباراة ليفربول الآن | liverpool on line live HD

في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشا ق الكرة العالمية، يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه الدولي المصري محمد صلاح مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد في قمة مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.









معلومات عن المباراة:





يدخل فريق ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب مباراة اليوم بحثا عن انتصار، بعد الاخفاق الأوروبي والهزيمة أمام نابولي بهدف قاتل في دوري أبطال أوروبا.









ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 19 نقطة قبل إنطلاق منافسات الجولة، متساوياً مع مانشستر سيتي نفس عدد الرصيد من النقاط والذي يتصدر جدول المنافسة متفوقاً بفارق الاهداف على الليفر.









ويسعي محمد صلاح لإستعادة تألقه مع الريدز خلال المباراة خاصة وأنها ستقام علي ملعب الأنفيلد الذي يعد مصدر تفاؤل للنجم المصرى ولفريقه، الذى حقق الانتصار على مانشستر سيتى «مرتين» على الملعب ذاته.









بينما يدخل السيتي مباراة اليوم منتعشا بريمونتادا دوري الأبطال وتحويل تأخره لانتصار ثمين، وبحثا عن الانفراد بالصدارة في البرميرليج، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 19 نقطة متفوقا على الريدز بالأهداف.





التشكيل المتوقع للفريقين:

استقر الألماني يورجن كلوب على التشكيلة الأساسية لنادى ليفربول والتي ستضم كلاً من: أليسون فى حراسة المرمى - آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر آرنولد ـ جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - ساديو مانى - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.









بينما سيبدأ جوارديولا بتشكيل مكون من: إيدرسون – بينجامين ميندى - آيميريك لابورت - كايل ووكر – كومبانى - دافيد سيلفا - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا - ليروى سانى - سيرجيو أجويرو - رحيم ستيرلينج.









موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليفربول محمد صلاح ومانشستر سيتي في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد 6 أكتوبر 2018 وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت اتش دي 2.



