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عاجل - الأهلي ينجح في إنهاء صفقة نجم المنصورة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:45 م
عاجل - الأهلي ينجح في إنهاء صفقة نجم المنصورة
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الفجر الرياضي
 

نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في الحصول على توقيع خالد محمود لاعب فريق المنصورة للشباب، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووقع محمود، عقود انتقاله للأهلي  مساء اليوم، لمدة خمسة أعوام، بعد توصية من علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي.

وكان الأهلي، أعلن صباح اليوم السبت عن التعاقد مع عبدالرحمن رجب الشهير بـ"فلافيو"، مدافع فريق كوم حمادة لمدة خمسة أعوام مقبلة.

المزيد عن: المنصورة الأهلي أخبار الأهلي
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