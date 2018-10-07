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كواليس أسر بطل مصارعة إسرائيلي خلال حرب أكتوبر

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:12 ص
كواليس أسر بطل مصارعة إسرائيلي خلال حرب أكتوبر
العميد يسري عمارة - أحد أبطال حرب أكتوبر
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داليا الحسين
 
روى العميد يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، تفاصيل أسر بطل مصارعة إسرائيلي أثناء حرب أكتوبر،

وقال "عمارة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت إنه نجح فى أسر بطل مصارعة إسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان ضربة قوية لإسرائيل مما أدى الي انخفاض روحه المعنوية بعد انتشار الخبر بين الجنود اليهود.

وأضاف: " بطل المصارعة كان مصاب ويتحدث اللغة العربية جيدًا، وطلب شرب ماء، وعندما جاء لرؤيته الطبيب قال إنه سيموت، فردت " في داهية"، لأن كان هناك شهيد قبلها بيومين"، لافتًا إلى أن زملاء الشهيد كانوا يريدون القصاص من الإسرائيلي.

وتابع: "بعد ما شربته قولنا نرمية في القناة ولكن لم نفعل.. وسألني عن اسمي قولتلوا اسمي جمال عبدالناصر وسأل عن اسماء الجنود والطبيب ردينا نحن جمال عبدالناصر".

وأكمل: "هذا البطل الإسرائيلي كان علي صلة قرابة مع رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير آنذاك، مما جعلهم في حالة من الحزن والفزع "، لافتًا إلى أنه سلم لإسرائيل في أول صفقة تبادل أسرى بين مصر وإسرائيل.
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