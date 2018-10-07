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نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:15 ص
نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم
حسين أبو صدام - نقيب الفلاحين
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رقية جمال
 
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع اسعار الطماطم لاتضر المواطن فقط، وإنما يضر حتى المزارعين، لافتًا إل أن المزارع يقوم بشراء الطماطم بسعر أكثر من التفاح.

وأضاف "أبو صدام" خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أننا نشهد زيادة في أسعار الطماطم خلال نفس الفترة كل عام، ولكن هذا العام زادت نوعًا ما نتيجة أن كمية الطماطم المزروعة أقل من العام الماضي نظرًا لارتفاع تكلفة زراعة الطماطم، فضلًا عن أن كيلو الطماطم يكلف المزارع 4 جنيهات لنقله فقط، إلى جانب وجود أزمة في التقاوي الفاسدة، موضحًا أن هذه الأزمة الآن أمام القضاء وجاري التحقيق فيه.

وتسائل عن كيفية دخول هذه التقاوي الفاسدة لمصر، مشيرًا إلى أنه دعا لعقد مؤتمر لمناصرة المزارعين المتضررين من الطماطم، معقبًا: "دول أهلنا ومش هنسيب حقهم"، منوهًا إلى أنه من المتوقع أن يعقد هذا المؤتمر السبت المقبل بحضور عدد من المسئولين و15 عضوًا بالبرلمان، لطرح الموضوع أمام الرأي العام.
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