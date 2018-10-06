ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

آيندهوفن يسحق فينلو ويواصل العزف منفردا في صدارة الدوري

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:42 م
آيندهوفن يسحق فينلو ويواصل العزف منفردا في صدارة الدوري
طباعة
وكالات
 
تغلب آيندهوفن، اليوم السبت، على ضيفه فينلو، برباعية نظيفة، في المرحلة الثامنة من عمر الدوري الهولندي، ليواصل تصدر جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.

تقدم هيرفينج لوزانو بهدف لآيندهوفن في الدقيقة 34، وأضاف لوك دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وأحرز إيريك جوتيريز، الهدف الثالث في الدقيقة 88، قبل أن يختتم هيرفينج لوزانو التسجيل بإحرازه الهدف الثاني له والرابع لآيندهوفن في الدقيقة الأخيرة من ضربة جزاء.

المزيد عن: فينلو الدوري الهولندي آيندهوفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
13:00
-
آرسنال
ساوثهامتون
-
x
15:15
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
17:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
ريال بيتيس
فالنسيا
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
15:00
-
فيورنتينا
ميلان
-
x
15:00
-
كييفو فيرونا
نابولي
-
x
18:00
-
ساسولو
سبال
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
لايبزيج
-
x
18:00
-
نورنبيرج
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
15:00
-
طلائع الجيش
وادي دجلة
-
x
18:00
-
سموحة
الأهلي
-
x
21:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ليون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/7/2018 12:40:10 AM