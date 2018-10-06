آيندهوفن يسحق فينلو ويواصل العزف منفردا في صدارة الدوري

تغلب آيندهوفن، اليوم السبت، على ضيفه فينلو، برباعية نظيفة، في المرحلة الثامنة من عمر الدوري الهولندي، ليواصل تصدر جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.





تقدم هيرفينج لوزانو بهدف لآيندهوفن في الدقيقة 34، وأضاف لوك دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 64.





وأحرز إيريك جوتيريز، الهدف الثالث في الدقيقة 88، قبل أن يختتم هيرفينج لوزانو التسجيل بإحرازه الهدف الثاني له والرابع لآيندهوفن في الدقيقة الأخيرة من ضربة جزاء.



