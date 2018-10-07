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سمير فرج: حرب السادس من أكتوبر ليست الأخيرة مع إسرائيل لهذا السبب!

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:19 ص
سمير فرج: حرب السادس من أكتوبر ليست الأخيرة مع إسرائيل لهذا السبب!
اللواء سمير فرج - الخبير العسكري
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كساب أحمد
 
قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن حرب السادس من أكتوبر ليست الأخيرة مع اسرائيل، لافتًا إلى أن مصر ستظل مطمع للكثير من الدول، مشيرًا إلى أن حرص مصر على تحديث الجيش يأتي في أطار الاستعداد لأي حرب محتملة.

وتابع "فرج"، خلال حواره مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن إسرائيل قد لا تشكل تهديدًا لمصر في الوقت الحالي، لكن هناك أعداء لمصر، خاصة مع اكتشاف الكثير من حقول الغاز في البحر المتوسط، مضيفًا أن اسرائيل استولت على حقول غاز لبنانية، ولم تستطيع لبنان فعل شيء إلا تقديم شكوى في الأمم المتحدة، متابعًا: "مش عايزين نوصل للدرجة دي".

وأضاف أن باب المندب خلال الفترة الحالية مهدد، وإذا أغلق فهذا يعني وقف اغلاق قناة السويس، والاستثمارات الضخمة في محور القناة، لافتًا إلى أن القوات المسلحة المصرية قادرة على مواجهة مثل هذه التهديديات.
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