سمير فرج يكشف دور "القذافي" في حرب السادس من أكتوبر

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن الحديث على إمكانية الحصول على سيناء من خلال المفاوضات بدلًا من الحرب أمر غير صحيح، معقبًا:" لولا حرب أكتوبر كان وضع مصر الآن مأساة، وكانت ميزانية مصر بالكامل موجهة لتطوير الجيش بدلًا من بناء مصر".



وتابع "فرج" خلال حواره مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن سيناء احتلت بالكامل بعد حرب 1967، ودمر 70% من إمكانيات الجيش، معقبًا: "بعد النكسة مكنش عندنا حاجة خالص، ولا عربيات ولا تسليح ولا أي حاجة، كنا بنستنا نشوف السفن اللي جاية من الإتحاد السوفيتي جايبة إيه".



وأضاف أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قام بمساعدة مصر في حرب أكتوبر من خلال شراء طائرات عسكرية لمصر من طراز "ميراج".

