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والد الطفلة التي "فقع" مدرس بأسيوط عينها: "دي وحشية"

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:05 ص
والد الطفلة التي فقع مدرس بأسيوط عينها: دي وحشية
طفلة أسيوط
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رقية جمال
 
قال يوسف هارون، والد الطفلة نوره المعتدى عليها من معلم بمدرسة أحمد أبو حسين بمحافظة أسيوط، إن ابنته اصيب بمياه بيضاء ونزيف داخلي بسبب الضربة التى تعرضت لها في عينها، لافتًا إلى أن المدرس قام بضرب ابنته 6 عصيان على يدها بعد إثارة التلاميذ للشغب أثناء حصة الألعاب، وعندما أقدم على ضرب زميلتها جاءت العصا في عينها، معقبًا:"دي وحشية".

وأضاف "هارون" خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أنه تقدم ببلاغ ضد المدرس، لافتًا إلى أن محافظ أسيوط تدخل وتم إيقاف المدرس عن العمل، وإحالته للتحقيق، متابعًا أنه ليس ضد التربية أن اخطأت ابنته لكنه ضد العنف.
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