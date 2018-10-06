رباعية ثقلية يحرزها الملعب التونسي في شباك النادي الإفريقي‎

إنقاد النادي الإفريقي عشية اليوم السبت 6 أكتوبر 2018، إلى هزيمة ثقيلة أمام فريق الملعب التونسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.





و كان النادي الإفريقي المبادرة بالتسجيل عن طريق اللاعب فخر الدين الجزيري في الدقيقة 22، غير أن التعديل للملعب التونسي جاء من أقدام ربيع الحمري بالدقيقة 38.





و أضاف أيمن الصفاقسي الهدف الثاني للملعب التونسي بالدقيقة 81، و أحرز يوسف الطرابلسي الهدف الثالث في الدقيقة 88، ليأتي رابع أهداف الملعب التونسي عن طريق جاك بيسان.



