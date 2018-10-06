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رباعية ثقلية يحرزها الملعب التونسي في شباك النادي الإفريقي‎

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:09 م
رباعية ثقلية يحرزها الملعب التونسي في شباك النادي الإفريقي‎
النادي الإفريقي - الملعب التونسي
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مروى الجلاصي
 
إنقاد النادي الإفريقي عشية اليوم السبت 6 أكتوبر 2018، إلى هزيمة ثقيلة أمام فريق الملعب التونسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

و كان النادي الإفريقي المبادرة بالتسجيل عن طريق اللاعب فخر الدين الجزيري في الدقيقة 22، غير أن التعديل للملعب التونسي جاء من أقدام ربيع الحمري بالدقيقة 38.

و أضاف أيمن الصفاقسي الهدف الثاني للملعب التونسي بالدقيقة 81، و أحرز يوسف الطرابلسي الهدف الثالث  في الدقيقة 88، ليأتي رابع أهداف الملعب التونسي عن طريق جاك بيسان.

و يذكر بأن المباراة دارت بالملعب الأولمبي برادس، في إطار الدفعة الأولى من مباريات ذهاب الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
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