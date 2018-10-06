انتبه اليوم يقدم موقع الفجر خدمة حصرية لمتابعي الرياضة والبث المباشر حيث يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ومان سيتي اليوم بث مباشر HD | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم يوتيوب | مباراة محمد صلاح، لاتفوتوا متابعة مباراة القمة بين مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الاحد 6-10-2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج) - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي فرصة في مواجهة من وزن ثقيل، خاصة وأنّ شعارها البارز سيكون حتماً فض الشراكة والهروب بالصدارة بين الفريقين المتصدرين برصيد 19 نقطة لكل منهما مع أفضلية الأهداف لسيتي. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي - مباشر يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد مانشستر سيتي بقيادة أجويرو على قناة beIN Sport HD2 باللغة العربية في الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17.30 بتوقيت مصر، تقديم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي جدول مشاهدة مباريات اليوم اونلاين تختصر مباراة مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر مع مضيفه ووصيفه بفارق الأهداف ليفربول الأحد، مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم التي تنطلق الجمعة. وقدم الفريقان بداية صاروخية هذا الموسم، ففاز كل منهما في 6 مباريات وتعادل بالسابعة، لكن سيتي يبدو أكثر أريحية في الفترة الراهنة، خلافا لليفربول الذي فشل بتحقيق أي فوز في آخر ثلاث مباريات. وسقط الفريق الأحمر، المتوج باللقب 18 مرة، أمام تشيلسي 1-2 على أرضه الأسبوع الماضي في الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة، وأفلت من الخسارة في الثانية في لندن وخرج متعادلاً 1-1 في الدوري، بفضل هدف رائع للمهاجم البديل دانيال ستوريدج. لكن تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب تعثرت مرة ثالثة الأربعاء، بعودتها خاسرة من أرض نابولي الإيطالي بهدف متأخر في مباراة لم تقدم فيها الأداء المرجو. وقال كلوب الساعي لقيادة ليفربول إلى اللقب المحلي للمرة الأولى في 29 عاما بعد خسارة نابولي "سيكون جمهورنا معنا.. الأحد ستكون الأمور مختلفة بنسبة 100%.. قدمنا بداية مباراة صحيحة لكننا لم ندافع جيدا بعد ذلك... ليس جميلا القول إن حارس المرمى كان أفضل لاعب لديك". وتابع المدرب الذي خسر لاعب وسطه الغيني نابي كيتا في الشوط الأول بسبب الإصابة "لدينا جدول مباريات مزدحم لكن يجب أن نكون مستعدين. أمامنا ثلاثة أيام للتعافي قبل مواجهة مانشستر سيتي". وعن فشل فريقه في التسديد أي مرة بين خشبات مرمى نابولي، وذلك للمرة الأولى في دوري الأبطال منذ شباط/فبراير 2006، تابع "لا أعرف منذ متى حصل ذلك. يجب بالطبع أن نمنح نابولي التقدير لكننا نتحمل المسؤولية بشكل كبير عن ذلك". مشاهدة البث المباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي من هنا..