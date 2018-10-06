جمارك القاهرة تبيع 61 سيارة وتوك توك وموتوسيكل بالمزاد الأربعاء المقبل

تعقد جمارك القاهرة الأربعاء المقبل، مزادًا علنيًا، بقاعة النادي المصري القاهري، في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، لبيع "61 سيارة، و1 توك توك، و1 موتوسيكل، و1 موتور وارد من الخارج"، والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.





وتعقد جلسة المزاد لبيع المحجوزات، بعدد 61 لوط سيارة وتوك توك وموتوسيكل ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة ومنها (مرسيدس- كاديلاك- رينو- أوبل- تويوتا- فولكس- بي أم دبليو- بيجو- جي إم سي- شيفروليه- لاند روفر- هامر- جيب شيروكي- متسوبيشي- فولفو- جاجوار- هيونداي- إيسوزو- وموتوسيكل وتوكتوك وموتور).





وأعلنت الجمارك، أن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بمبلغ 300جنيه، 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي، متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي





بدأت معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة، خلال أيام العمل الرسمية، وتستمر حتى يوم عقد المزاد من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.





وتُقدم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين، كما يتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).





وأوضح المطار، أن من يرغب في الاشتراك في المزاد، عليه سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، كتأمين مؤقت أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.





كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك، وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده، كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد.





وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.





ويسدد باقي المبلغ الـ 70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.