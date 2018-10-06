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"كهربا": الفوز بالسوبر أقل هدية لجماهير الزمالك

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:25 م
كهربا: الفوز بالسوبر أقل هدية لجماهير الزمالك
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هاني عصام
 
أكد محمود كهربا صانع ألعاب فريق الزمالك أن الفوز بكأس السوبر أقل هدية يقدمها لجماهير القلعة البيضاء بعد التغلب على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف.

وشدد اللاعب على أن جروس المدير الفني كان يعلم فريق الهلال جيدا وتحدث مع اللاعبين بشأن أسلوب لعب الفريق المنافس، خاصة وأن مدرب الزمالك سبق وتولى تدريب أهلي جدة من قبل .

وأوضح كهربا أن أخر 10 دقائق في المباراة كانت صعبة في ظل قوة المنافس، إلا أن لاعبي الزمالك كانوا رجالا ونجحوا في الفوز بالمباراة.

وأوضح اللاعب أنه يتابع مباريات اتحاد جدة فريقه السابق الذي كان يلعب فيه على سبيل الإعارة من الزمالك، وطالب الجماهير بمساندة اتحاد جدة، وعلق كهربا على إمكانية عودته للنادي السعودي أكد أنه ملتزم بعقد مع الزمالك ولا يحق له الرحيل دون موافقة مسؤولي النادي الأبيض.
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