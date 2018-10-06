بعد شائعة وفاته.. رئيس "دعم مصر": أحمد عمر هاشم يشع نورًا بين أحبابه في مسجد الحسين

قال رئيس ائتلاف "دعم مصر" الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الدكتور أحمد عمر هاشم يتواجد الآن في مسجد الإمام الحسين ويواصل عطائه العلمي والدعوي، متابعا: "يجلس يشع نورا بين أحبابه ومريديه".



وقال القصبي، في تصريحات للمُحررين البرلمانيين: "أحمد عمر هاشم رمز من رموز الأمة التي نعتز ونفخر بها وهو أستاذ الأجيال فهو العالم المفسر والمحدث الذي تعلق به شعوب الأمة الإسلامية بل أحبته البشرية باختلاف انتمائاتهم الدينية لصدقه وحبه وسماحته وهو بصحه جيدة، وتحدثت معه للاطمئنان على صحته".



يذكر أنه في الساعات الأخيرة الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا عن وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.



