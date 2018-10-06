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تجمهر محتجين أمام الكونجرس على تعيين كافانو في المحكمة العليا

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:27 م
تجمهر محتجين أمام الكونجرس على تعيين كافانو في المحكمة العليا
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وكالات
 
تجمهر محتجون أمام مبنى الكونجرس، قبيل تصويت مجلس الشيوخ لتأكيد تعيين بريت كافانو، عضوا في المحكمة العليا الأمريكية، حيث اعتقلت الشرطة العشرات ممن تجاوزوا الحواجز.



ونظم مؤيدو ومعارضو القاضي، الذي واجه مزاعم بالاعتداء الجنسي، مسيرات قبل ساعتين فقط من موعد إجراء التصويت، فيما لا يزال أعضاء مجلس الشيوخ يتناقشون.



ورفع المعارضون لافتات تقول "صدقوا النساء"، و "لقد كذب تحت القسم".


وكان تم اعتقال المئات من المتظاهرين المناهضين لكافانو في الأسبوع الماضي أمام مبنى مجلس الشيوخ، ومن بينهم مشاهير.


وسيعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجمعاً حاشداً على غرار تجمعات الحملات الانتخابية، بعد التصويت، في كانساس، حيث يقوم بجولة انتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.



واصطف أنصار الرئيس بالفعل تحت المطر لحضور الفعالية.
المزيد عن: محتجين كافانو تعيين تجمهر المحكمة العليا الكونجرس
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