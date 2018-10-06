رئيس الهلال: لا خاسر بين الزمالك والهلال.. وحكم الفيديو ظلمنا

أكد الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، أنه لا يوجد كلمة "هاردلك" بعد مباراة اليوم بين الهلال والزمال بالسوبر المصري السعودي، لأن البطولة غالية باسمها.





وقال محمد بن فيصل في تصريحات صحفية عقب خسارة الهلال للكأس: " ما فيه هارد لك اليوم، مناسبة غالية، الإثارة و المباراة تجربة ممتازة".





وأضاف: "حصلت لنا بعض الظروف بإصابة جوميز قبل بداية المباراة ولكن اللاعبين قدموا مستوى ممتاز اليوم".





وواصل: "لا وجود للفائز أو خاسر، اهم شي قدمنا مباراة ممتعة".



