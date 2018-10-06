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محمد حسن يطرح ألبومه الأول "سلامات" لايف على فيسبوك قبل طرحه بالأسواق

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:23 م
محمد حسن يطرح ألبومه الأول سلامات لايف على فيسبوك قبل طرحه بالأسواق
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الفجر الفني
 

طرح المطرب الشاب محمد حسن ألبومه الأول "سلامات" للجمهور من خلال البث المباشر "لايف" على الفيسبوك حيث فضل أن يسمع جمهوره الذي دعمه فى برنامج "أراب آيدول" الألبوم قبل طرحه في الأسواق، ويعد حسن المطرب العربي الأول الذي يطرح ألبومه "لايف" على فيسبوك قبل الأصدار الرسمي بالأسواق او على أي تطبيق إلكتروني.

 

 

ألبوم "سلامات" يضم 11 أغنية تعاون فيهم مع عدد كبير من كبار الشعراء منهم أيمن بهجت قمر و بهاء الدين  محمد و أمير طعيمة وخالد تاج الدين ومحمد الأياتي وعمرو يحيي ومن الملحنين وليد سعد ومحمد رحيم وتامر عاشور و مدين وبلال سرور ومحمد حمزة ومن الموزعين أحمد إبراهيم وكريم عبدالوهاب وأحمد عبدالسلام وآثر عاشور والألبوم من إنتاج "اربيان ميوزيك" عمرو فاروق ومن المقرر طرح الألبوم اليوم بالأسواق.

 

وكانت أغنية "سألت الناس" أولى أغاني الألبوم والتى طرحها حسن منذ أيام قد تخطت المليون ونصف مشاهدة فى أول 48 ساعة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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