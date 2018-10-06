"الفجر الرياضي" يرصد كيف نجا جروس من الرحيل عن الزمالك بعد تتويجه بالسوبر السعودي المصري؟





نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، في التتويج بلقب كأش السوبر السعودي المصري، على حساب الهلال السعودي، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم بالسعودية.





واستطاع جروس، في التتويج بأول ألقابه مع القلعة البيضاءء بعد أن قاد فريقه لفوز درامي، على كأس فخامة السيد\ عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.





وعزز جروس، فرص بقائه كمديرًا فنيًا للقلعة البيضاء بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى، من الرحيل نسبةً إلى تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، لسوء النتائج.





ويرصد "الفجر الرياضي" العوامل التي نجدت جروس من رحيله عن الزمالك من خلال التقرير الآتي:





1 - "استغلال الفرص"





نجح الزمالك، في استغلال الفرص التي أتيحت له خلال اللقاء بعد أن هدد مرمى الهلال السعودي، في أكثر من مناسبة سجل خلالها هدفين، مع إضاعة العديد من الفرص.





واستطاع هجوم القلعة البيضاء، في استغلال أنصاف الفرص والتي ساهمت في خروجه منتصرًا باللقاء.









2 - "تقنين دور عموري"





استطاع جروس، في تضيق وتقنين دور اللاعب عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب الهلال وأخطرهم، خلال المباراة عن طريق سد المساحات التي يجيد فيها، وتعجيزه في تمرير الكرات الطولية لخلق وصناعة الفرص لفريقه.









3 -"تألق جنش"





ساهم محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، في الزود عن مرماه خلال اللقاء، ببراعة شديدة بعد أن أنقذ أكثر من فرصة كانت كفيلة بإحراز مهاجمي الهلال، للأهداف.





وشهد جنش، ابداعًا ملحوظًا بعد أن تسارع في إخراج الكرات من أمام مرماه واحدة تلو الأخرى، خاصةً في الشوط الأول والذي استخوذ عليه لاعبي الزعيم، بشكل شبه كامل، ليتلقى الإشاده على مجهوده من جميع الحاضرين ويخرج بالمباراة إلى بر الأمان، معلنًا تتويج الزمالك بالسوبر السعودي المصري.



