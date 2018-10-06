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أحد أبطال أكتوبر: "كنت أتحاشى ارتداء الزي العسكري بعد النكسة.. وبقيت بنام بالميري عقب النصر"

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:22 م
أحد أبطال أكتوبر: كنت أتحاشى ارتداء الزي العسكري بعد النكسة.. وبقيت بنام بالميري عقب النصر
اللواء طيار سمير عزيز
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داليا الحسين
 
تحدث اللواء طيار سمير عزيز ميخائيل نائب رئيس الأركان الجوية السابق، عن ذكرياته عن حرب أكتوبر 73.

وقال " ميخائيل"، خلال حوار ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "CBC"، مساء السبت، إنه كان هناك حالة من التعطش لحرب أكتوبر لدى القوات المسلحة.

وأضاف: "بعد النكسة كنت أتحاشى ارتداء الزي العسكري في الأماكن العامة لكن عقب حرب أكتوبر "بقيت بنام بالميري".

وتابع نائب رئيس الأركان الجوية السابق: "عقب الهزيمة فورا تلقينا بعض الطائرات من الجزائر، كما تلقينا طائرات أخرى من "الاتحاد السوفيتي" لكنها لم تكن طائرات حديثة أو متطورة، وبهذه الطائرات خضنا معارك شرسة بعد نكسة 67.
المزيد عن: توك شو النكسة اللواء سمير عزيز ميخائيل اخبار مصر أكتوبر 73
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