أحد أبطال أكتوبر: "كنت أتحاشى ارتداء الزي العسكري بعد النكسة.. وبقيت بنام بالميري عقب النصر"

تحدث اللواء طيار سمير عزيز ميخائيل نائب رئيس الأركان الجوية السابق، عن ذكرياته عن حرب أكتوبر 73.



وقال " ميخائيل"، خلال حوار ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "CBC"، مساء السبت، إنه كان هناك حالة من التعطش لحرب أكتوبر لدى القوات المسلحة.



وأضاف: "بعد النكسة كنت أتحاشى ارتداء الزي العسكري في الأماكن العامة لكن عقب حرب أكتوبر "بقيت بنام بالميري".



وتابع نائب رئيس الأركان الجوية السابق: "عقب الهزيمة فورا تلقينا بعض الطائرات من الجزائر، كما تلقينا طائرات أخرى من "الاتحاد السوفيتي" لكنها لم تكن طائرات حديثة أو متطورة، وبهذه الطائرات خضنا معارك شرسة بعد نكسة 67.

