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نهال عنبر تهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات اكتوبر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:16 م
نهال عنبر تهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات اكتوبر
نهال عنبر
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الفجر الفني
 

الفنانة نهال عنبر، تهنأ شعب مصر، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والقوات المسلحة الباسلة بالذكرى الـ 45 لنصر السادس من أكتوبر العظيم.

 

6 أكتوبر ذكرى من أعظم الذكريات في حياة المصريين والتى حققت فيها القوات المسلحة الباسلة معجزة من أبهر المعجزات ونصر من أروع الانتصارات، مقدما تحية إعزاز وإجلال للقوات المسلحة البواسل بمناسبة هذه الذكرى العطرة التى سوف تظل محفورة فى قلوب وعقول كل المصريين والعرب والأفارقة وتدرس للأجيال جيلا وراء جيل.

 

 

وأكدت الفنانة نهال عنبر أن القوات المسلحة ضربوا أروع الأمثلة بفكر عالى وعبقرية تخطيط وقمة أداء فغيروا مجرى التاريخ، وارتفعت كرامة وهامة كل من يسكن الأرض العربية بفضل فدائية المقاتل المصري في اقتحامه الجسور وقدرته على صنع المعجزات من أجل النصر لتبقى مصر مرفوعة الهامة أعلامها دائمًا عالية خفاقة.

 

 

فتحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الذين كتبوا بدمائهم هذا النصر العظيم.

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