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جروس: لم أتوقع الفوز ببطولة مبكرا وجنش والنقاز الأفضل في اللقاء

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:12 م
جروس: لم أتوقع الفوز ببطولة مبكرا وجنش والنقاز الأفضل في اللقاء
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أحمد الهواري
 
أعرب كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز ببطولة كأس السوبر المصري السعودي بالفوز على الهلال السعودي، لاسيما وأنها بطولة خاصة ولم يتوقع أن تكون مبكرا لأنه بدأ العمل منذ شهرين.

وأوضح المدير الفني أن فريقه دافع بصورة جيدة أمام خصم قوي وسجل فريقه هدفين في الشوط الأول كان لهما الدور في الفوز باللقاء، وأوضح أن المباراة دفعة قوية قبل مواصلة مباريات الدوري وستكون دفعة قبل باقي البطولات المقبلة.

وأشاد المدير الفني بأداء محمود جنش حارس مرمى الفريق وحمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي الذي سجل في اللقاء، وصنع هدفا وشدد على أن الثنائي كانا الأفضل في المباراة.
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