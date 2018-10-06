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جمال فؤاد يطرح أغنية "حدوتة" في ذكرى حرب أكتوبر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:09 م
جمال فؤاد يطرح أغنية حدوتة في ذكرى حرب أكتوبر
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الفجر الفني
 

طرح النجم جمال فؤاد، كليب أغنية "حدوتة" على قناة "مزيكا"، بمناسبة احتفالات  ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.


وقال فؤاد، إنه يهدي كليب "حدوتة" للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى احتفالات انتصار حرب أكتوبر العظيم، وهو من كلماتي، و ألحان شريف حمدان، وتوزيع خالد عرفة.

 

 وأضاف أنه سيطرح الكليب بجانب ألبومه الغنائي الجديد قريباً، بالتعاون مع شركة مزيكا.

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال المنتج والفنان جمال فؤاد فيلم "آسفين يا باشا"، بطولة جمال فؤاد، حسن عيد، وبدرية طلبة، والراحل ماهر عصام، ومحمد الشربيني، وعبدالباسط حمودة، ومنة جلال، وصبري عبدالمنعم، وإيمان السيد، ومحمد الصاوي حمودة، وإخراج طوني نبيه، وهو إنتاج  شركة جو للإنتاج الفني.

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