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شيخ قبيلة المزينة: "السيسي أغاث مصر.. ومجبتوش ولادة"

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:05 م
شيخ قبيلة المزينة: السيسي أغاث مصر.. ومجبتوش ولادة
الشيخ ناصر بريك
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داليا الحسين
 
أكد الشيخ ناصر بريك، من أبناء قبيلة المزينة بجنوب سيناء، أن حرب أكتوبر 1973 فخر وشرف للأمة العربية، حيث استطاع المصريين كسر شوكة العدو الإسرائيلي.

وأضاف "سالم" خلال مداخلة هاتفية مع قناة النيل الإخبارية، مساء السبت، أن اليهود لا يستطيعون حتى التفكير في سيناء الآن، مؤكدًا أن مصر محفوظة ليوم الدين بجنودها.

وأشار إلى أن بعض الدول تمول الإرهاب في مصر، متابعًا: "مصر لا سوريا ولا اليمن ولا ليبيا.. وعشم ابليس في الجنة يحصل حاجه لمصر، الرئيس السيسي أغاث بلادنا ومجبتوش ولادة وجاي من عند ربنا ومحدش يقدر على مصر والسعودية".
المزيد عن: نصر سيناء الشيخ ناصر بريك السيسي اخبار مصر أكتوبر
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