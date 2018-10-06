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أوباما: جروس قرأ المباراة جيدا.. والكأس هدية للجماهير

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:01 م
أوباما: جروس قرأ المباراة جيدا.. والكأس هدية للجماهير
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هاني عصام
 
أعرب يوسف إبراهيم “أوباما” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن سعادته بالفوز على الهلال السعودي بهدفين لهدف والتتويج بلقب بطولة السوبر المصري السعودي وكأس فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأوضح أوباما أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق نجح في قراءة المباراة جيدا وأخبرهم بالأحداث وكذلك التغييرات بين الشوطين وهو ما قام به اللاعبين في الشوط الثاني المثير ونجحوا في إدارة المباراة لصالحهم .

وتابع “سعيد جدا بالفوز والتتويج بالبطولة والزمالك هو النادي المصري الوحيد الذي حصل على لقب هذه البطولة مرتين ليواصل نجاحاته عربيا ونهدي هذا الكأس للجماهير العظيمة” .

وأضاف “البطولة هي تكليل لجهود الجهاز الفني واللاعبين وتحت قيادة مجلس الإدارة الذي يساند الفريق دائما ووعد الفريق بجوائز مادية لتحفيز اللاعبين بالفوز بالبطولة” .

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