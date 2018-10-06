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تامر الشهاوي: القوات المسلحة لم تختبر في 67

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:03 م
تامر الشهاوي: القوات المسلحة لم تختبر في 67
تامر الشهاوي
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كساب أحمد
 
قال اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن الحرب اليمنية كانت مستنقع للجيش المصري، لافتًا إلى أن مشاركة مصر في هذه الحرب بدأت بسرية قوامها 200 جندي، وانتهت بإرسال أكثر من 55 ألف جندي، وهذا تسبب في إنهاك الجيش.

وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء السبت، أن دخول مصر الحرب اليمنية جاء بعد فشل تجربة الوحدة مع سوريا، وكانت مصر تريد إرسال رسالة بأنها ما زالت قائد هذه المنطقة.

وأضاف أن القوات المسلحة لم تختبر في 1967، بدليل وجود أكثر من 20 الف شهيد في هذه النكسة، وخسارة 80% من قواتها الجوية.
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