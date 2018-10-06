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نصر سالم: عبور خط بارليف أعظم لحظة في التاريخ العسكري الحديث

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:00 م
نصر سالم: عبور خط بارليف أعظم لحظة في التاريخ العسكري الحديث
نصر سالم
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داليا الحسين
 
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن خط باريف كان أعظم مانع في التاريخ العسكري الحديث، مشيرًا إلى أن لحظة عبور الخط كانت أعظم لحظة تحدي ولم تحدث في التاريخ.

وأضاف "سالم" خلال حواره مع قناة النيل الإخبارية، مساء السبت، أن خط باريف قيل عنه الجانب الإسرائيلي بأنه تم بنائه بتكنولوجيا تسبق المصريين بـ50 عامًا أما الغرب قالوا إن المصريين لن يستطيعوا عبور الخط إلا بقنابل ذرية أو نووية في حين قال الروس إذا حاول المصريين عبور خط باريف سيضحون بـ 50% من الجنود.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالي وضع الأمن والأمان داخل قلب الإنسان المصري.
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