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غدًا.. رامي وحيد ضيف برنامج "ستار شو" علي الشرق الأوسط

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:55 م
غدًا.. رامي وحيد ضيف برنامج ستار شو علي الشرق الأوسط
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نور طلعت
 

يحل غدا  الفنان رامي وحيد ضيفا علي برنامج "ستار شو" المذاع علي إذاعة الشرق الأوسط 89.5 fm وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء علي الهواء

 

ويتحدث رامي عن العديد من كواليس مسلسل سلسال الدم الذي شارك في بطولته مع عبلة كامل ورياض الخولي ومنة فضالي، هذا بجانب تجربته مع فيلم  "أسد سيناء" الذي كان يتحدث عن إحدى المعارك الحربية أثناء حرب أكتوبر المجيدة.

 

ويكشف رامي عن تفاصيل بعض مشاريعة الفنية المقبلة التي يستعد إليها مع عدد من النجوم سواء بالسينما أو التليفزيون، هذا بجانب بعض الأسرار الخاصة بحياته الشخصية.

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