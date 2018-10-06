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أجيري يرفض نقل تدريبات المنتخب للشمس

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:42 م
أجيري يرفض نقل تدريبات المنتخب للشمس
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محمد الصو
 

رفض المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نقل تدريبات الفراعنة إلى ملعب الشمس بمصر الجدسدة، قبل مواجهة سوازيلاندا، بالتصفيات الإفريقية.

وجاء رفض أجيري، نقل التدريبات إلى ملعب الشمس بسبب عدم جاهزيته نظرًا لوجود الإصلاحات، بالإضافه إلى تخوفه من تعرض اللاعبين لأي إصابات.

وكان مسؤولو الجبلاية، عرضوا نقل التدريبات إلى الشمس، بسبب عدم وصول الموافقات من الهيئة العامة لوزارة الدفاع، حتى الآن بشأن خوض التدريبات على ملعب الكلية الحربية.

ويستعد المنتخب الوطني، للدخول في معسكر مغلق بداية من يوم الإثنين، قبل مواجهتي سوازيلاندا، يوم 12 أكتوبر على ملعب السلام، و 16 بسوازيلاندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

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