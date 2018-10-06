الأعلى للطرق الصوفية: أحمد عمر هاشم بصحة جيدة

أكد الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، يتواجد في مسجد الإمام الحسين ويواصل عطائه العلمي والدعوي، نافيًا ما نشر عن خبر وفاته.





وأوضح القصبي في تصريحات له، أن الدكتور عمر هاشم رمز من رموز الأمة التي نعتز ونفخر به، وهو أستاذ الأجيال فهو العالم المفسر والمحدث الذي تعلق به شعوب الأمة الإسلامية، وأحبته البشرية باختلاف انتماءاتهم الدينية لصدقه وحبه وسماحته وهو بصحة جيدة.



