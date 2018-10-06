أحد شيوخ سيناء يكشف الدور الأمريكي في نكسة 67

قال الشيخ حسن خلف، أحد شيوخ سيناء، إنه في حرب 67 تم دفع 80% من القوات المسلحة إلى سيناء خلال أيام معدودة.



وأضاف "خلف"، خلال حواره على فضائية "المحور"، اليوم السبت، أنه في 67 لم نشاهد حرب في سيناء، وإنما شاهدنا جيش عدو دخل، وجيش انسحب، وحتى الآن لم نعرف السبب.



ونوه، إلى أنه كان هناك سفينة تجسس أمريكية تسمى "لبرتي" في عرض البحر المتوسط، كانت تطلق أوامر للجيش المصري بالانسحاب باللغة العربية، وشوشت على جميع الأجهزة والاتصالات المصرية، وكان معظم الجنود يسمعوا في أجهزة اللاسكي لديهم عليكم الانسحاب للغرب، وهذا تحت قذف الطيران والمدرعات الإسرائيلية، ولم تحدث معارك إلا بعض المعارك.

