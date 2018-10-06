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فوز جمهورية شبين وتعادل سرس الليان مع قويسنا بدوري الناشئين

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:41 م
فوز جمهورية شبين وتعادل سرس الليان مع قويسنا بدوري الناشئين
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مصطفى الجندي
 

شهدت مباريات الأسبوع الثالث من مسابقة دوري الناشئين مواليد 2003 لكرة القدم بالمنوفية فوز فريق جمهورية شبين على حساب فريق غزل شبين بهدفين مقابل بهدف سجلهما اللاعب أدهم محمد.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء سرس الليان مع مركز شباب قويسنا بهدفين لكل منهما، بينما شهدت مباراة وطني شبين ومركز شباب تلا والتي أقيمت على ملعب أشمون حضور فريق الوطني صاحب الملعب بستة لاعبين فقط ليقرر الحكم إلغاء المباراة وإحتساب النتيجة بفوز تلا 2-0، وتقام الأحد مباراة نجوم السادات مع ميت خاقان.

- ترتيب دوري الناشئين 2003:

1- جمهورية شبين : 9 نقاط
2- سرس الليان : 7 نقاط
3- نجوم السادات : 6 نقاط
4- سرس الليان : 4 نقاط
5- مركز شباب تلا: 3 نقاط
6- مركز شباب قويسنا : نقطة وحيدة
7- وطني شبين : بلا نقاط

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