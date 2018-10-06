طلعت يوسف: راض على التعادل أمام الجونة

أبدى طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة رضاه التام على تعادل فريقه أمام الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.





وقال يوسف عقب مباراة اليوم :"راض على التعادل في ظل الظروف التي خاض بها الفريق المباراة، سواء خوضها بعد الهزيمة من الداخلية في المباراة السابقة، وصعوبة الملعب".



