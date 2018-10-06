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طلعت يوسف: راض على التعادل أمام الجونة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:39 م
طلعت يوسف: راض على التعادل أمام الجونة
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علي نبوي
 

أبدى طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة رضاه التام على تعادل فريقه أمام الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.


وقال يوسف عقب مباراة اليوم :"راض على التعادل في ظل الظروف التي خاض بها الفريق المباراة، سواء خوضها بعد الهزيمة من الداخلية في المباراة السابقة، وصعوبة الملعب".


وأضاف "اللاعبون قدموا مستوى جيد للغاية طوال المباراة، على الرغم من قلة الفرص التي أتيحت لنا، لكن ظهروا في الدور التكتيكي بشكل مميز".


وأتم "بين شوطي اللقاء منحت اللاعبين تعليمات فردية، وفي النهاية راض على التعادل".

المزيد عن: لمقاصة كورة رياضة الدوري الجونة
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