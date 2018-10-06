السعودية ترفع حيازتها لمستويات قياسية بنهاية النصف الأول

أظهر رصد حديث أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) رفعت حيازتها من الذهب والنقد الأجنبي لمستويات قياسية بنهاية النصف الأول من العام 2018 بنسبة 11.98 بالمئة بارتفاع قيمته 27.46 مليار ريال خلال 6 أشهر بمتوسط شراء يومي يقدر بحوالي 152.55 مليون ريال.





وبغ إجمالي موجودات "ساما" من الذهب والنقد الأجنبي بلغ 256.65 مليار ريال في السنوات الأخيرة، إلا أن استثماراتها في الأوراق المالية بالخارج، انخفضت إلى 1.24 تريليون ريال، بنسبة تراجع 3.07 بالمئة، بما يعادل 38.23 مليار ريال، لتتراجع إلى 1.21 تريليون ريال.





وارتفع إجمالي موجودات "ساما" بنهاية النصف الأول من 2018 بنسبة 1.91 بالمئة لتصل إلى 1.94 تريليون ريال.





وفيما يخص ودائع البنوك بالخارج، كشفت "ساما" في تقريرها لشهر يونيو/حزيران الماضي ارتفاع الودائع بنسبة 12.8 بالمئة، بما يعادل 48.39 مليار ريال، لتصبح 426.36 مليار ريال، مقارنة بـ 377.97 مليار ريال.





وأظهر التقرير أن المصارف رفعت مطالباتها من القطاع العام (حكومي، وشبه الحكومي) كسندات حكومية، وائتماني مصرفي بنسبة 9.06 بالمئة، لتصل إلى 328.42 مليار ريال، مقارنة بـ 301.14 مليار ريال.





وأكد زيادة إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 660.5 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، مقابل 651.7 مليار ريال في مايو الماضي بنسبة ارتفاع 1.4 بالمئة بقيمة 8.8 مليار ريال.



