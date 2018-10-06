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بعد 1690 دقيقة.. النقاز يسجل أول أهدافه مع الزمالك في شباك الهلال السعودي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:34 م
بعد 1690 دقيقة.. النقاز يسجل أول أهدافه مع الزمالك في شباك الهلال السعودي
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علاء خليف
 

نجح حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك في تسجيل الهدف الأول للأبيض في شباك الهلال السعودي خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد جامعة الملك سعود، في لقاء كأس السوبر المصري السعودي (كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي).

ويعتبر هذا الهدف الأول لـ"النقاز" بقميص الزمالك منذ إنضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

وشارك حمدي النقاز في 19مباراة مع الزمالك حتي الآن في مختلف البطولات، صنع 6 أهداف، وسجل أول أهدافه الليلة بقميص الابيض في شباك الهلال السعودي في الدقيقة 40 من زمن اللقاء أي بعد (1690 دقيقة لعب) مع الأبيض.

ويعتبر هذا الهدف الأول للزمالك في بطولة السوبر المصري السعودي، حيث أن المشاركة السابقة للزمالك في البطولة عام 2003 أمام الاتحاد السعودي انتهي اللقاء بالتعادل السلبي وفاز الأبيض 2-1 بركلات الترجيح.
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