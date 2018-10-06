اكتساح نصراوي.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الخامسة





انتهت، مساء اليوم السبت، فعاليات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشهد هذا الأسبوع تألق عدد من لاعبي الدوري خصوصًا نجوم فريق النصر.





ويتربع نادي النصر على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 15 نقطة حيثُ فاز على الحزم بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة.





وشهدت الجولة الخامسة من الدوري السعودي استمرار خيبة اتحاد جدة هذا الموسم حيثُ خسر من الفتح بهدفين دون رد، وظهر الفريق بمستوى سيء واللاعبين افتقدوا الحماس.





وكانت تلك الجولة رائعة بالنسبة للمحترفين المصريين، حيثُ فاز الأهلي على الفيصلي بثنائية نظيفة بمشاركة عبدالله السعيد وعبد الشافي، كما انتصر الرائد على الفيحاء في تواجد المدافع المصري محمد عطوة، فيما تألق محمد عواد في فوز الوحدة على القادسية.



