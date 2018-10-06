ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

اكتساح نصراوي.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الخامسة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:37 م
اكتساح نصراوي.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الخامسة
طباعة
مني العوضي
 

انتهت، مساء اليوم السبت، فعاليات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشهد هذا الأسبوع تألق عدد من لاعبي الدوري خصوصًا نجوم فريق النصر.

ويتربع نادي النصر على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 15 نقطة حيثُ فاز على الحزم بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة.

وشهدت الجولة الخامسة من الدوري السعودي استمرار خيبة اتحاد جدة هذا الموسم حيثُ خسر من الفتح بهدفين دون رد، وظهر الفريق بمستوى سيء واللاعبين افتقدوا الحماس.

وكانت تلك الجولة رائعة بالنسبة للمحترفين المصريين، حيثُ فاز الأهلي على الفيصلي بثنائية نظيفة بمشاركة عبدالله السعيد وعبد الشافي، كما انتصر الرائد على الفيحاء في تواجد المدافع المصري محمد عطوة، فيما تألق محمد عواد في فوز الوحدة على القادسية.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
-
x
17:05
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
1
x
16:00
2
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
0
كارديف سيتي
كريستال بالاس
0
x
16:00
1
وولفرهامبتون
واتفورد
0
x
16:00
4
بورنموث
بيرنلي
1
x
16:00
1
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
3
x
18:30
2
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
1
x
18:30
0
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
18:00
1
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
4
x
15:30
3
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
0
x
18:30
3
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الجونة
0
x
18:00
0
مصر المقاصة
كأس السوبر المصري
الهلال السعودي
1
x
19:00
2
الزمالك المصري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 9:10:02 PM