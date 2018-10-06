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فوز المعادي وتعادل البنك الأهلي وحلوان بالقسم الثالث

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:37 م
فوز المعادي وتعادل البنك الأهلي وحلوان بالقسم الثالث
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لؤي ماجد
 

شهدت مباريات الأسبوع التاسع بالمجموعة الخامسة، في القسم الثالث فوز المعادي بقيادة علي صقر على حساب أكتوبر بهدفين مقابل هدف.


وأحرز أهداف المباراة ماندو حجازي هدفي المعادي، وطاهر الشيخ هدف أكتوبر الوحيد.


وفقد حلوان العام نقطتين بتعادله امام الصيد سلبياً في مباراة شهدت تألق حارس الصيد يوسف عبد الحي والذي أصيب قبل نهاية المباراة بعشر دقائق وشارك بدلاً منه الحارس مصطفي رفعت.


وتعادل كرداسة مع حلوان بهدف لمثلة، كما تعادل جولدي مع البنك الأهلي بنفس النتيجة، وخسر العياط من جينيس بهدف، وتعادل الطائرات مع فريق الصف 3-3.


ترتيب المجموعة الخامسة:


1) جولدي 20 نقطة
2) البنك 18 نقطة
3) المعادي 18 نقطة
4) جينيس 17 نقطة 
5) أكتوبر 17 نقطة 
6) الدخان 14 نقطة 
7) حلوان العام 10 نقاط
8) الصف 9 نقاط
9) أبو النمرس 7 نقاط
10) الصيد 7 نقاط 
11) كرداسة 7 نقاط 
12) الطائرات نقطتين

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