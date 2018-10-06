سبق – السعودية | أمير منطقة عسير يشيد بحديث ولي العهد ويؤكد:عزز مكانة المملكة
السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:38 مالفجر السعودي
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أكد أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أن الحديث الذي أدلى به ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لوكالة بلومبيرغ العالمية، عزز من المكانة والقيمة السياسية والتاريخية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية، كدولة قوية مؤثرة حازمة، وأنه لا فضل ولا منة لأي دولة على المملكة التي استغلت ثرواتها في بناء الإنسان وحفظ الأمن والاستقرار، وتنمية الشعب ومساعدة المحتاج.
وأشار إلى أن رسالة ولي العهد كانت واضحة وصريحة، ومفادها أن الشعب السعودي الوفي هو من يحمي المملكة ويؤسس لنهضتها ويبني تنميتها ويدون لتاريخها في صفحات المجد والعلياء.
وشدد أمير منطقة عسير على أن ولي العهد وضع النقاط على الحروف لكل ما يهم الشعب السعودي أولاً، ثم دول العالم، وأسكت الأصوات النشاز من المشككين والحاقدين والمرجفين.
ولفت إلى أن ولي العهد رسم صورة واضحة للمستقبل الاقتصادي السعودي الذي يسير بخطى ناجحة وطموحة نحو المستقبل المشرق، مستندًا على رؤية 2030 التي باتت محل الفخر والاعتزاز لكل مواطن سعودي ومحب لهذا البلد من جيران وأصدقاء، ومصدر بهجة وترقب لتحول سعودي ونقلة نوعية في مختلف المجالات.
ودعا أمير عسير المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار على المملكة العربية السعودية، وأن يمد خادم الحرمين بالصحة والعافية وطول العمر، وأن يوفق ويعين ولي العهد لكل ما فيه خير البلاد والعباد.
المصدر:- صحيفة سبق
أكد أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أن الحديث الذي أدلى به ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لوكالة بلومبيرغ العالمية، عزز من المكانة والقيمة السياسية والتاريخية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية، كدولة قوية مؤثرة حازمة، وأنه لا فضل ولا منة لأي دولة على المملكة التي استغلت ثرواتها في بناء الإنسان وحفظ الأمن والاستقرار، وتنمية الشعب ومساعدة المحتاج.
وأشار إلى أن رسالة ولي العهد كانت واضحة وصريحة، ومفادها أن الشعب السعودي الوفي هو من يحمي المملكة ويؤسس لنهضتها ويبني تنميتها ويدون لتاريخها في صفحات المجد والعلياء.
وشدد أمير منطقة عسير على أن ولي العهد وضع النقاط على الحروف لكل ما يهم الشعب السعودي أولاً، ثم دول العالم، وأسكت الأصوات النشاز من المشككين والحاقدين والمرجفين.
ولفت إلى أن ولي العهد رسم صورة واضحة للمستقبل الاقتصادي السعودي الذي يسير بخطى ناجحة وطموحة نحو المستقبل المشرق، مستندًا على رؤية 2030 التي باتت محل الفخر والاعتزاز لكل مواطن سعودي ومحب لهذا البلد من جيران وأصدقاء، ومصدر بهجة وترقب لتحول سعودي ونقلة نوعية في مختلف المجالات.
ودعا أمير عسير المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار على المملكة العربية السعودية، وأن يمد خادم الحرمين بالصحة والعافية وطول العمر، وأن يوفق ويعين ولي العهد لكل ما فيه خير البلاد والعباد.
المصدر:- صحيفة سبق
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