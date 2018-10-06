ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك بمخازن السويس

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:35 م
ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك بمخازن السويس
طباعة
أبوبكر عبد المعز
 

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن السويس، من ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل 6 مخازن في منطقة حوض الدرس بمدينة بورتوفيق.

وقامت مباحث التموين بقيادة المقدم شريف أمين رئيس مباحث التموين، بتشميع المخازن بعد قيام النيابة العامة بمعاينة المخازن، وتلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء خالد إبراهيم، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات بقيام تاجر لحوم بتخزين لحوم غير صالحة داخل مخازن بالمحافظة.

وبإشراف العقيد عصام حافظ، رئيس مباحث مديرية أمن السويس، قامت مباحث التموين بتفتيش مخازن التاجر داخل منطقة حوض الدرس، وجرى ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك، وجرى ضبط "ح. أ"، مالك مخازن اللحوم، وتم تحرير محضر، وجارٍ إحالة المتهم للنيابة العامة بالسويس. 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
القادسية
-
x
17:05
-
الوحدة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
1
x
16:00
2
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
0
كارديف سيتي
كريستال بالاس
0
x
16:00
1
وولفرهامبتون
واتفورد
0
x
16:00
4
بورنموث
بيرنلي
1
x
16:00
1
هيديرسفيلد تاون
مانشستر يونايتد
3
x
18:30
2
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ديبورتيفو ألافيس
1
x
18:30
0
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
18:00
1
يوفنتوس
إمبولي
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
4
x
15:30
3
أوجسبورج
بايرن ميونيخ
0
x
18:30
3
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري المصري
الجونة
0
x
18:00
0
مصر المقاصة
كأس السوبر المصري
الهلال السعودي
1
x
19:00
2
الزمالك المصري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/6/2018 9:10:02 PM