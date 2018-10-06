ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك بمخازن السويس





تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن السويس، من ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل 6 مخازن في منطقة حوض الدرس بمدينة بورتوفيق.





وقامت مباحث التموين بقيادة المقدم شريف أمين رئيس مباحث التموين، بتشميع المخازن بعد قيام النيابة العامة بمعاينة المخازن، وتلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء خالد إبراهيم، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات بقيام تاجر لحوم بتخزين لحوم غير صالحة داخل مخازن بالمحافظة.





وبإشراف العقيد عصام حافظ، رئيس مباحث مديرية أمن السويس، قامت مباحث التموين بتفتيش مخازن التاجر داخل منطقة حوض الدرس، وجرى ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك، وجرى ضبط "ح. أ"، مالك مخازن اللحوم، وتم تحرير محضر، وجارٍ إحالة المتهم للنيابة العامة بالسويس.



