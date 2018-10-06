عزت العلايلي عن حرب أكتوبر: "مكنتش مصدق واتأكدت 11 بالليل"
السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:32 مهدى عبدالرازق
قال الفنان عزت العلايلي، إنه عندما علم بانتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر لم يصدق، معقبًا: "مكنتش مصدق واتأكدت الساعة 11 بالليل".
وأشار "العلايلي"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إلى أنه كان متأثرًا بأحداث النكسة، ولهذا لم يصدق خبر انتصار حرب 73، لافتًا إلى أنه استمع إلى محطات الإذاعة الأجنبية للتأكد من انتصار الجيش المصري.
وأضاف أنه العسكرية المصرية أثبتت قوتها، معقبا: "العسكرية الإسرائيلية مكنتش صاحية".
وأشار "العلايلي"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إلى أنه كان متأثرًا بأحداث النكسة، ولهذا لم يصدق خبر انتصار حرب 73، لافتًا إلى أنه استمع إلى محطات الإذاعة الأجنبية للتأكد من انتصار الجيش المصري.
وأضاف أنه العسكرية المصرية أثبتت قوتها، معقبا: "العسكرية الإسرائيلية مكنتش صاحية".