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سانشيز يقود مانشستر يونايتد للفوز على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:24 م
سانشيز يقود مانشستر يونايتد للفوز على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
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منى العوضي
 

خطف فريق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا من نيوكاسل بنتيجة 3-2، مساء اليوم السبت، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتقدم كينيدي بهدف أول لنيوكاسل بالدقيقة (7)، وأضاف يوشينوري موتو الثاني خلال الدقيقة (10)، ويقلص خوان ماتا الفارق للمان بالدقيقة (70) قبل أن يحرز أنتوني مارسيال هدف التعالد في الدقيقة (78)، وأضاف سانشيز الثالث في الثواني الأخيرة.


ويواصل مانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينيو أداءه السيئ هذا الموسم، ويحتل بهذه النتيجة المركز التاسع برصيد 13 نقطة، بينما نيوكاسل يونايتد في المركز الـ 19 برصيد نقطتين.

المزيد عن: نيوكاسل مانشستر يونايتد كورة رياضة
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