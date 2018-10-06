سانشيز يقود مانشستر يونايتد للفوز على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

خطف فريق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا من نيوكاسل بنتيجة 3-2، مساء اليوم السبت، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقدم كينيدي بهدف أول لنيوكاسل بالدقيقة (7)، وأضاف يوشينوري موتو الثاني خلال الدقيقة (10)، ويقلص خوان ماتا الفارق للمان بالدقيقة (70) قبل أن يحرز أنتوني مارسيال هدف التعالد في الدقيقة (78)، وأضاف سانشيز الثالث في الثواني الأخيرة.



