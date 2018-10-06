"السراج" يبحث إجراءات تأمين طرابلس الكبرى

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، اليوم السبت، مع رئيس لجنة الترتيبات الأمنية، اللواء حماد أحمد عبود، إجراءات تأمين طرابلس الكبرى، وذلك ضمن جهود لتطبيق اتفاق أمني مدعوم أمميا لاستعادة الهدوء في العاصمة الليبية.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في بيان صحفي، إن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج التقى صباح اليوم السبت برئيس وأعضاء لجنة الترتيبات الأمنية بمقر المجلس بمدينة طرابلس"، مشيرا إلى أنه "تناول الاجتماع الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى".





وأضاف البيان أن "رئيس اللجنة اللواء حماد أحمد عبود، قدم شرحا مفصلا على ما تم اتخاذه من إجراءات لتأمين الأمن في طرابلس الكبرى، وإرساء النظام العام وفقا للمهام المحددة بقرار تشكيل اللجنة ومن بينها استلام المقرات وتمركز القوات النظامية في العاصمة وما حولها"، وأوضح اللواء عبود "آليات العمل والتنسيق بين اللجنة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".





وأشار المجلس الرئاسي الليبي إلى أن "المجتمعين ناقشوا ما تم عرضه خلال الاجتماع"، مشيرا إلى أن "ما يتم إنجازه في طرابلس سيمتد ليشمل المدن الليبية الأخرى".





ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق من اليوم السبت، بالتقدم الذي أحرزته لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب مرسوم المجلس الرئاسي 1303 بدعم من الأمم المتحدة أوائل سبتمبر الماضي، وحثت المجلس الرئاسي للمصادقة لبدء تنفيذ هذه الخطة.





وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في 9 سبتمبر الماضي، عن مخرجات الاجتماع الثاني المتعلقة بالحوار الأمني لوقف إطلاق النار في طرابلس، حيث ضم الاجتماع الذي عقد بمدينة الزاوية الليبية غربي البلاد ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني والقادة العسكريين والأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة المتواجدة في العاصمة وما حولها.