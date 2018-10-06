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الكويت تستقبل شركة جديدة لصناعية الحديد برأسمال 30 مليون دينار

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:26 م
الكويت تستقبل شركة جديدة لصناعية الحديد برأسمال 30 مليون دينار
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وكالات
 
تم تأسيس الشركة الكويتية لصناعة الحديد برأسمال 30 مليون دينار موزعة على 300 مليون سهم، والشركة المتحدة القابضة هي أكبر المساهمين بقيمة 21 مليون دينار، ما يعادل 210 ملايين سهم، وتم تأسيس الشركة من أجل:

صناعة حديد التسليح بمختلف مقاساته وأنواعه، ومكورات الحديد، وصناعة الاختزال المباشر، والحديد الأسفنجي، والحديد المقولب على الساخن، وصهر الحديد، والمسطحات الحديدية، وخلاط حديد سيليكون ومنجنيز، والجير الحي والدولوميت، وصناعة خلائط حديد سليكون، والمواد المساندة لعمليات صناعة الحديد والصلب، واستيراد المواد الأولية وتصدير وتسويق المنتجات النهائية.

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في الكويت وخارجها بصفة أصلية أو بالوكالة، ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.
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